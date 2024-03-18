ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд начали сегодня, 18 марта, переговоры по широкому пакету мер для углубления и расширения отношений между ЕС и Швейцарией. Какие выгоды от этого сотрудничества получат европейские и швейцарские граждане и предприниматели рассказали в пресс-службе Еврокомиссии, передает УНН.

Детали

По данным Еврокомиссии переговоры направлены на обеспечение равных условий для конкуренции между компаниями ЕС и Швейцарии, которые работают на внутреннем рынке ЕС, и гарантируют защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии, включая недискриминацию между гражданами разных государств-членов.

В Еврокомиссии подтвердили общее стремление обеих сторон завершить переговоры в этом году, а также добавили, что встреча переговорных групп должна состояться завтра.

Предварительно согласованы следующие договоренности:

Институциональные положения, которые должны быть включены в существующие и будущие соглашения со Швейцарией, связанные с внутренним рынком ЕС, предусматривая динамическое согласование с законодательством ЕС, его одинаковое толкование и применение, а также разрешение споров;

Положения о государственной помощи в нескольких существующих и будущих соглашениях со Швейцарией относительно внутреннего рынка;

Соглашение, позволяющее Швейцарии участвовать в программах ЕС, включая Horizon Europe;

Соглашение о регулярном и постоянном финансовом вкладе Швейцарии в социальную и экономическую сплоченность ЕС как дополнение к ее участию во внутреннем рынке;

Возобновление переговоров по соглашениям по электроэнергии, пищевой безопасности и здравоохранения, а также по участию Швейцарии в агентствах Европейского Союза по космической программе и железных дорог.

После начала переговоров Комиссия откроет возможность швейцарским организациям подавать заявки на тендеры Европейского исследовательского совета, которые будут объявлены в 2024 году. Швейцарские заявители будут рассматриваться так, будто Швейцария является ассоциированной страной, от приемлемости и соответствия к оценке, вплоть до подготовки грантовых соглашений.

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Дополнительно

В ведомстве отметили, что эти договоренности были достигнуты после принятия переговорных мандатов Швейцарией и ЕС 8 и 12 марта 2024 года соответственно. Эти два мандата уполномочивают Комиссию и Швейцарию вести переговоры по пакету, изложенному в Совместной договоренности, одобренной Федеральным советом Швейцарии и Европейской комиссией в ноябре 2023 года.

ЕС и Швейцария являются близкими соседями с прочными трансграничными связями. ЕС является первым торговым партнером Швейцарии, а Швейцария является четвертым по величине партнером ЕС. Около полутора миллионов граждан ЕС проживают в Швейцарии, а около 450 000 граждан Швейцарии проживают в ЕС. Несколько сотен тысяч граждан ЕС ежедневно пересекают границу, чтобы работать.

В период с марта 2022 года по ноябрь 2023 года ЕС и Швейцария вели исследовательские дискуссии относительно будущего своих двусторонних отношений. 15 декабря 2023 года Комиссия и Федеральный совет опубликовали Общую договоренность, которая содержит письменную запись результатов исследовательских переговоров.

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Мандат ЕС был согласован в соответствии с этой Совместной договоренностью, отраженной в рекомендации Комиссии по мандату, представленной 20 декабря 2023 года.

Мандат основывается на мандате 2014 года по институциональному рамочному соглашению, а также на предыдущих мандатах по соглашениям по электроэнергии, здравоохранению, безопасности пищевых продуктов и участия Швейцарии в агентствах Европейского Союза по космической программе и железных дорог