ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  105281 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  106695 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  114060 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  185397 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189331 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186932 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170278 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117681 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129538 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121784 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  253484 просмотра
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ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Европейский Союз и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних отношений, направленные на обеспечение равных условий для компаний, защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии, и содействие участию Швейцарии в программах и финансовых взносах ЕС.

Экономика •   •  4863 просмотра
ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине

Союзники по НАТО оказывают 99% военной помощи Украине, но ситуация на фронте остается сложной, поэтому поддержка должна быть усилена, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  6862 просмотра
Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине

Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"

Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обратилась с просьбой пригласить ее на заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы рассказать правду о деятельности банка и процессе его ликвидации, обвинив председателя комитета Даниила Гетманцева в уничтожении банка и призвав защитить украинский бизнес от его произвола.

Экономика •   •  6309 просмотра
Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"

Реакция на выборы в россии: премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием и сообщил о развитии партнерства

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил владимира путина с переизбранием на пост президента россии и выразил желание и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство между Индией и россией.

Новости Мира •   •  5885 просмотра
Реакция на выборы в россии: премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием и сообщил о развитии партнерства

Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

39-летний мужчина из Борисполя пытался убить пожилых супругов, нанеся им многочисленные ножевые ранения в их квартире в Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  9750 просмотра
Пытался убить пожилых супругов на Киевщине: нападавший задержан

Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 20 марта, чтобы обсудить войну России против Украины, ее последствия, процесс интеграции Украины в ЕС и двусторонние отношения.

политика •   •  10515 просмотра
Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии

У врага почти все готово к проведению мобилизации на временно оккупированной территории - Федоров

россия планирует принудительно мобилизовать до 60 000 граждан Украины с оккупированных территорий Запорожской области после фиктивных выборов для усиления своих вооруженных сил.

Война •   •  12431 просмотра
У врага почти все готово к проведению мобилизации на временно оккупированной территории - Федоров

Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году

В 2024 году Экспортно-кредитное агентство застраховало кредиты и контракты украинских экспортеров на 310 млн грн.

Экономика •   •  10025 просмотра
Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году

Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об увеличении на 15 тысяч численности пограничной службы

Украинское правительство зарегистрировало в парламенте законопроект об увеличении общей численности Государственной пограничной службы на 15 000 человек с целью усиления охраны границы и обеспечения долгосрочной безопасности границы после войны.

Война •   •  11379 просмотра
Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об увеличении на 15 тысяч численности пограничной службы

В Грузии осудили проведение выборов рф в оккупированных грузинских регионах

Тбилиси осудил россию за незаконное проведение президентских выборов в оккупированных грузинских регионах и открытие там избирательных участков, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Новости Мира •   •  8797 просмотра
В Грузии осудили проведение выборов рф в оккупированных грузинских регионах