мид россии вызвал посла Швейцарии из-за решения о конфискации активов

министерство иностранных дел (мид) россии вызвало посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявило демарш в связи с решением парламента страны о конфискации российских активов. Об этом говорится в заявлении на сайте мид рф, передает УНН.

Детали

Отмечается, что швейцарский парламент решил начать выработку юридических основ механизма для конфискации активов россии, находящихся на территории страны.

российская сторона решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права относительно государственного иммунитета, - говорится в тексте.

мид россии подчеркнул, что любое посягательство на собственность россии будет считаться кражей на государственном уровне. В случае реализации этой инициативы со стороны москвы последуют ответные меры.

Напомним

Швейцария рассматривает возможность использования замороженных российских государственных активов на сумму более 8 миллиардов долларов для финансирования военных репараций Украине из-за нарушения рф международного права.

