Швейцарія розглядає можливість використання російських активів для репарацій Україні
Київ • УНН
Швейцарія розглядає можливість використання заморожених російських державних активів на суму понад 8 мільярдів доларів для фінансування військових репарацій Україні через порушення рф міжнародного права.
Уряд Швейцарії розглядає можливість використання заморожених російських державних активів для фінансування військових репарацій в Україні. Про це повідомляє France24, передає УНН.
Деталі
Швейцарія розглядає можливість використання російських активів для відшкодування репарацій Україні.
Відтак у верхній палаті парламенту 19 урядовців проголосувало за дану ініціативу, тоді як 21 – відхилили пропозицію, а утрималося від голосування 3 політиків.
Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс вказав на очевидність фактів і зазначив, що рф повинна відповісти за скоєне.
росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду
Зараз Швейцарія намагатиметься створити міжнародну правову основу необхідну для розробки механізму відшкодування на глобальному рівні.
Додамо
В Швейцарії утримують понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.
Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти рф 01.03.24, 19:00 • 28355 переглядiв