Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

Правительство Швейцарии рассматривает возможность использования замороженных российских государственных активов для финансирования военных репараций в Украине. Об этом сообщает France24, передает УНН.

Детали

Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для возмещения репараций Украине.

Поэтому в верхней палате парламента 19 чиновников проголосовало за данную инициативу, тогда как 21 - отклонили предложение, а воздержалось от голосования 3 политиков.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис указал на очевидность фактов и отметил, что рф должна ответить за содеянное.

россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб - заявил Игнацио Кассис.

Сейчас Швейцария будет пытаться создать международную правовую основу необходимую для разработки механизма возмещения на глобальном уровне.

Добавим

В Швейцарии удерживают более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

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