Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине
Киев • УНН
Швейцария рассматривает возможность использования замороженных российских государственных активов на сумму более 8 миллиардов долларов для финансирования военных репараций Украине из-за нарушения рф международного права.
Правительство Швейцарии рассматривает возможность использования замороженных российских государственных активов для финансирования военных репараций в Украине. Об этом сообщает France24, передает УНН.
Детали
Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для возмещения репараций Украине.
Поэтому в верхней палате парламента 19 чиновников проголосовало за данную инициативу, тогда как 21 - отклонили предложение, а воздержалось от голосования 3 политиков.
Министр иностранных дел Игнацио Кассис указал на очевидность фактов и отметил, что рф должна ответить за содеянное.
россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб
Сейчас Швейцария будет пытаться создать международную правовую основу необходимую для разработки механизма возмещения на глобальном уровне.
Добавим
В Швейцарии удерживают более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.
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