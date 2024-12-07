Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины
Киев • УНН
Руководитель ОП подчеркнул важность сотрудничества с Великобританией для укрепления Украины и европейской безопасности. Ермак отметил необходимость дальнейшего обучения украинских бригад и усиления санкций против рф.
Ермак заявил о важности роли Великобритании в укреплении Украины и создании устойчивой системы европейской безопасности. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что Лондон является одним из ключевых партнеров в формировании безопасного и справедливого мирового порядка.
Ермак акцентировал внимание на необходимости дальнейшего обучения украинских бригад и усиления санкционного давления на рф. Он подчеркнул, что совместный план победы в войне – это не только стратегии, но и общая ответственность всех партнеров, которая должна завершиться справедливым миром на основе верховенства права.
Также он высказал предложение о более глубокой интеграции Украины в систему европейской безопасности. По мнению Ермака, усиление сотрудничества с Великобританией будет способствовать укреплению всей Европы, обеспечивая надежное будущее для демократического мира.
Украина и Made in Britain подписали соглашение о выходе на мировые рынки6 дек. 2024, 21:32 • 10111 просмотров