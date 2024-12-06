Украина и Made in Britain подписали соглашение о выходе на мировые рынки
Киев • УНН
Минэкономики Украины подписало меморандум о сотрудничестве с британским агентством Made in Britain. Соглашение направлено на поддержку программы "Сделано в Украине" и помощь местным производителям в выходе на новые рынки.
Украина начинает стратегическое сотрудничество с британским агентством Made in Britain, чтобы продвигать украинских производителей на мировые рынки. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.
Детали
Поэтому был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Украины и представителями Made in Britain.
Цель соглашения-поддержка украинской программы"Сделано в Украине ", которая направлена на помощь местным производителям в выходе на новые рынки. В сотрудничестве примут участие эксперты компании MAP UK & International, которые будут предоставлять консультации по международной торговле, цепочкам поставок и выходу на глобальные рынки.
Напомним
Made in Britain-Независимая ассоциация британских производителей, объединяющая более 2100 компаний, большинство из которых – малые и средние предприятия. Организация известна поддержкой производителей посредством лицензирования специального знака качества, позволяющего потребителям идентифицировать британские товары.
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