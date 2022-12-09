Ермак: штаб-квартира новой организации безопасности должна быть в Киеве

Детали

“Украина доказала, что мы имеем право, чтобы была организация быстрого реагирования на вызовы. Чтобы она была основана, а ее штаб-квартира была именно в Украине, Киеве. Потому что сегодня благодаря Украине, ООН, Турции и другим партнерам мы защищаем мир от голода, который начался в результате этой войны. Сегодня Украина способна и доказывает, как мы сотрудничаем сами без помощи международных организаций, которые должны это делать, но с помощью разных и даже неожиданных международных партнеров”, – сказал Ермак.

Он отметил, что Украина готова начать переговоры по перезагрузке действующих организаций и созданию новых.

“Мир сегодня нуждается в такой службе “911”, куда каждая страна, оказавшаяся в ситуации, как Украина, а это и блэкаут и так далее, могла получить не только заявления, долгие консультации, разговоры, а очень быструю, конкретную, эффективную помощь. Мы готовы вместе с партнерами формировать миссии, которые будут приезжать и контролировать условия, в которых находятся пленные, решать вопросы очень быстро… Мир сегодня нуждается в новой системе безопасности и новой системе реагирования на вызовы, которые мы имеем", – добавил Ермак.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обратился к представителям международных правозащитных организаций с призывом создать единый правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику.