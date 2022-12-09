Зеленський - правозахисній спільноті: має бути правовий фронт, який здолає геноцидну політику рф

Деталі

Глава держави наголосив, що для відновлення справедливості для України потрібна максимально можлива співпраця з правозахисною спільнотою, з усіма міжнародними партнерами. "Має бути єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику", - зазначив він.

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“Тому я звертаюсь до всіх державних посадовців та представників громадськості, які дбають про людей, представників різних організацій, представників міжнародних правозахисних організацій, агенцій працювати зараз скоординовано для відновлення порушених війною прав людей і для притягнення агресора до відповідальності”, – наголосив Президент.

Доповнення

Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію, в якій дії росії проти України називаються геноцидом українського народу.