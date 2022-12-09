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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський - правозахисній спільноті: має бути правовий фронт, який здолає геноцидну політику рф

Зеленський - правозахисній спільноті: має бути правовий фронт, який здолає геноцидну політику рф

Київ • УНН

 • 616143 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час конференції "UA: Права людини за темних часів” звернувся до представників міжнародних правозахисних організацій із закликом створити єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику, передає УНН.

Деталі

Глава держави наголосив, що для відновлення справедливості для України потрібна максимально можлива співпраця з правозахисною спільнотою, з усіма міжнародними партнерами. "Має бути єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику", - зазначив він.

Цитата

“Тому я звертаюсь до всіх державних посадовців та представників громадськості, які дбають про людей, представників різних організацій, представників міжнародних правозахисних організацій, агенцій працювати зараз скоординовано для відновлення порушених війною прав людей і для притягнення агресора до відповідальності”, – наголосив Президент.

Доповнення

Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію, в якій дії росії проти України називаються геноцидом українського народу.

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