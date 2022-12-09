Зеленський - правозахисній спільноті: має бути правовий фронт, який здолає геноцидну політику рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час конференції "UA: Права людини за темних часів” звернувся до представників міжнародних правозахисних організацій із закликом створити єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику, передає УНН.
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Глава держави наголосив, що для відновлення справедливості для України потрібна максимально можлива співпраця з правозахисною спільнотою, з усіма міжнародними партнерами. "Має бути єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику", - зазначив він.
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“Тому я звертаюсь до всіх державних посадовців та представників громадськості, які дбають про людей, представників різних організацій, представників міжнародних правозахисних організацій, агенцій працювати зараз скоординовано для відновлення порушених війною прав людей і для притягнення агресора до відповідальності”, – наголосив Президент.
Доповнення
Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію, в якій дії росії проти України називаються геноцидом українського народу.