Зеленский - правозащитному сообществу: должен быть правовой фронт, который преодолеет геноцидную политику рф

Детали

Глава государства подчеркнул, что для восстановления справедливости для Украины необходимо максимально возможное сотрудничество с правозащитным сообществом, со всеми международными партнерами. "Должен быть единственный правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику", – отметил он.

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“Поэтому я обращаюсь ко всем государственным чиновникам и представителям общественности, которые заботятся о людях, представителям различных организаций, представителям международных правозащитных организаций, агентств работать сейчас скоординированно для восстановления нарушенных войной прав людей и для привлечения агрессора к ответственности”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия россии против Украины называются геноцидом украинского народа.