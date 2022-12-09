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Зеленский - правозащитному сообществу: должен быть правовой фронт, который преодолеет геноцидную политику рф

Зеленский - правозащитному сообществу: должен быть правовой фронт, который преодолеет геноцидную политику рф

Киев • УНН

 • 616143 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский во время конференции "UA: Права человека в темные времена” обратился к представителям международных правозащитных организаций с призывом создать единый правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику, передает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что для восстановления справедливости для Украины необходимо максимально возможное сотрудничество с правозащитным сообществом, со всеми международными партнерами. "Должен быть единственный правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику", – отметил он.

Цитата

“Поэтому я обращаюсь ко всем государственным чиновникам и представителям общественности, которые заботятся о людях, представителям различных организаций, представителям международных правозащитных организаций, агентств работать сейчас скоординированно для восстановления нарушенных войной прав людей и для привлечения агрессора к ответственности”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия россии против Украины называются геноцидом украинского народа.

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