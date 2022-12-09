​Єрмак: штаб-квартира нової безпекової організації має бути у Києві

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“Україна довела, що ми маємо право, щоб була організація швидкого реагування на виклики. Щоб вона була заснована, а її штаб-квартира була саме в Україні, в Києві. Тому що саме сьогодні завдяки Україні, ООН, Туреччині та іншим партнерам ми захищаємо світ від голоду, який розпочався в результаті цієї війни. Сьогодні Україна спроможна та доводить, як ми співпрацюємо самі без допомоги міжнародних організацій, які повинні це робити, але з допомогою різних та навіть неочікуваних міжнародних партнерів”, – сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна готова розпочати переговори щодо перезавантаження чинних організацій та створення нових.

“Світ сьогодні потребує такої служби “911”, куди кожна країна, яка опинилася в ситуації, як Україна, а це і блекаут і так далі, могла отримати не тільки заяви, довгі консультації, розмови, а дуже швидку, конкретну, ефективну допомогу. Ми готові разом з партнерами формувати місії, які будуть приїжджати та контролювати умови, в яких знаходяться полонені, розв'язувати питання дуже швидко… Світ сьогодні потребує нової системи безпеки та нової системи реагування на виклики, що ми маємо”, – додав Єрмак.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників міжнародних правозахисних організацій із закликом створити єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику.