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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23521 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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​Єрмак: штаб-квартира нової безпекової організації має бути у Києві

​Єрмак: штаб-квартира нової безпекової організації має бути у Києві

Київ • УНН

 • 703431 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні потрібно створити нову організацію, яка реагуватиме на виклики, з якими зіткнеться світ. Її штаб-квартира має бути у Києві. Про це під час конференції "UA: Права людини за темних часів" заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

“Україна довела, що ми маємо право, щоб була організація швидкого реагування на виклики. Щоб вона була заснована, а її штаб-квартира була саме в Україні, в Києві. Тому що саме сьогодні завдяки Україні, ООН, Туреччині та іншим партнерам ми захищаємо світ від голоду, який розпочався в результаті цієї війни. Сьогодні Україна спроможна та доводить, як ми співпрацюємо самі без допомоги міжнародних організацій, які повинні це робити, але з допомогою різних та навіть неочікуваних міжнародних партнерів”, – сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна готова розпочати переговори щодо перезавантаження чинних організацій та створення нових.

“Світ сьогодні потребує такої служби “911”, куди кожна країна, яка опинилася в ситуації, як Україна, а це і блекаут і так далі, могла отримати не тільки заяви, довгі консультації, розмови, а дуже швидку, конкретну, ефективну допомогу. Ми готові разом з партнерами формувати місії, які будуть приїжджати та контролювати умови, в яких знаходяться полонені, розв'язувати питання дуже швидко… Світ сьогодні потребує нової системи безпеки та нової системи реагування на виклики, що ми маємо”, – додав Єрмак.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників міжнародних правозахисних організацій із закликом створити єдиний правовий фронт, який здолає російську геноцидну політику.

Українські Національні Новини

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