Ермак: рф должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления в Украине

"Принял участие в тематической конференции, посвященной реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". Об этом сообщает Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Данное мероприятие состоялось в онлайн-формате с участием представителей около 60 стран-партнеров и международных организаций.

Украину на конференции также представляли Генеральный прокурор Андрей Костин, заместители Ермака - Игорь Жовква и Ирина Мудра, а также советники Дарья Заривная и Александр Бевз.

Во время своего выступления Ермак обратил внимание на жестокость, с которой российские военные обращаются с украинскими пленными. Он отметил, что варварские казни - это не единичные случаи, а системная практика, которую необходимо остановить.

Военные преступления и преступления против человечности, которые совершает рф, являются следствием преступления агрессии - подчеркнул Андрей Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что достичь длительного мира без восстановления справедливости невозможно. Террористическая страна должна быть привлечена к ответственности за свои действия и возместить все нанесенные убытки. Ермак отметил, что Украина работает вместе с международным сообществом, чтобы это произошло.

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