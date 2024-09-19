Ермак: рф должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления в Украине

ukenru
Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  110744 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  176306 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  132606 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  134812 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  126563 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
  •  114510 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
  •  110702 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Эксклюзив
Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
  •  103413 просмотра

Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

Эксклюзив
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
  •  100363 просмотра

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
18 сентября 2024, 14:09  •  117939 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  179322 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  165233 просмотра
ЕС выделит Украине 160 млн евро на энергетическую безопасность на зиму

ЕС выделит Украине 160 млн евро на энергетическую безопасность на зиму

  •  31921 просмотра
Оккупанты в очередной раз провели ротацию врачей из россии на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

Оккупанты в очередной раз провели ротацию врачей из россии на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

  •  23021 просмотра
МИД Индии отреагировал на сообщение о попадании индийских боеприпасов в Украину

МИД Индии отреагировал на сообщение о попадании индийских боеприпасов в Украину

  •  26355 просмотра
публикации
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

  •  176306 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  165233 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  179322 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  190721 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

18 сентября 2024, 15:03  •  174122 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  163311 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  155740 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  143906 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  127993 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  121439 просмотра
Актуальное
Ермак: рф должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления в Украине

Ермак: рф должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления в Украине

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 19:38  •  3730 просмотра

Read in English

Председатель ОПУ Андрей Ермак принял участие в конференции по «Восстановлению справедливости». Он отметил необходимость привлечения РФ к ответственности за военные преступления и возмещения нанесенного ущерба Украине.

"Принял участие в тематической конференции, посвященной реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". Об этом сообщает Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Данное мероприятие состоялось в онлайн-формате с участием представителей около 60 стран-партнеров и международных организаций.

Украину на конференции также представляли Генеральный прокурор Андрей Костин, заместители Ермака - Игорь Жовква и Ирина Мудра, а также советники Дарья Заривная и Александр Бевз.

Во время своего выступления Ермак обратил внимание на жестокость, с которой российские военные обращаются с украинскими пленными. Он отметил, что варварские казни - это не единичные случаи, а системная практика, которую необходимо остановить.

Военные преступления и преступления против человечности, которые совершает рф, являются следствием преступления агрессии

- подчеркнул Андрей Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что достичь длительного мира без восстановления справедливости невозможно. Террористическая страна должна быть привлечена к ответственности за свои действия и возместить все нанесенные убытки. Ермак отметил, что Украина работает вместе с международным сообществом, чтобы это произошло.

Формула миру та зміцнення регіональної безпеки: Сибіга зустрівся зі спікером парламенту Молдови19 сентября 2024, 18:47 • 6817 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
andrei-kostinАндрей Костин
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина