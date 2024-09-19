Єрмак: рф має бути притягнута до відповідальності за всі воєнні злочини в Україні
Київ • УНН
Голова ОПУ Андрій Єрмак взяв участь у конференції щодо "Відновлення справедливості". Він наголосив на необхідності притягнення рф до відповідальності за воєнні злочини та відшкодування завданих збитків Україні.
"Узяв участь у тематичній конференції, присвяченій реалізації сьомого пункту Формули миру "Відновлення справедливості". Про це повідомляє Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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Даний захід відбувся в онлайн-форматі за участі представників близько 60 країн-партнерів та міжнародних організацій.
Україну на конференції також представляли Генеральний прокурор Андрій Костін, заступники Єрмака - Ігор Жовква та Ірина Мудра, а також радники Дарія Зарівна й Олександр Бевз.
Під час свого виступу Єрмак звернув увагу на жорстокість, з якою російські військові поводяться з українськими полоненими. Він наголосив, що варварські страти - це не поодинокі випадки, а системна практика, яку необхідно зупинити.
Воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює рф, є наслідком злочину агресії
Голова Офісу Президента зазначив, що досягти тривалого миру без відновлення справедливості неможливо. Терористична країна має бути притягнута до відповідальності за свої дії та відшкодувати всі завдані збитки. Єрмак наголосив, що Україна працює разом із міжнародною спільнотою, щоб це сталося.
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