Ермак провел встречу с послами стран G7 по украинской формуле мира

Детали

Глава Офиса Главы государства отметил, что наработка такого документа важна для преодоления российского нарратива, особенно распространенного в странах Африки, Латинской Америки и Азии, что якобы россия готова к переговорам и к окончанию войны, а Украина отказывается.

“По убеждению президента, мы нуждаемся в четком открытом плане мира”, — констатировал руководитель Офиса Главы государства и подробно проинформировал дипломатов о пунктах, из которых составляется план.

Ермак подчеркнул, что Украина продвигает формулу мира на всех международных встречах, круглых столах и объясняет, каким должно быть справедливое окончание этой войны.

“Мы стремимся быть открытыми, прозрачными и понятными для каждого в мире”, — заявил он.

Ермак также подчеркнул: украинская формула мира построена таким образом, чтобы закончить войну и сделать невозможным повторение агрессии, захват территорий, а также ядерного, продовольственного шантажа и нанесения вреда экологии.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку формулы мира странами — участницами G7 и предлагает государствам стать лидерами в исполнении тех или других ее пунктов.

“Кроме того, мы инициируем запуск дипломатического процесса для работы над внедрением формулы. Первым практическим шагом может стать встреча лидеров, чтобы продемонстрировать единство в стремлении мира”, — сказал Ермак.

Глава Офиса Главы государства поблагодарил представителей стран G7 за поддержку Украины в борьбе с агрессией россии. Он подчеркнул, что их помощь важна как для украинского войска, противостоящего российскому захватчику, так и для гражданского населения, которое должно пережить зиму в условиях, когда рф продолжает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Также Ермак призвал к продолжению сотрудничества в вопросе преодоления продовольственного кризиса, в частности путем реализации инициативы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine.

“Мир должен знать, что Штаты, Канада, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Италия — мы вместе. И мы помогаем людям, в частности детям, в Африке, Азии, а не россия. И этот кризис произошел потому, что россия вторглась в Украину”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермак: штаб-квартира новой организации безопасности должна быть в Киеве