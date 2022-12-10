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Єрмак провів зустріч з послами країн G7 щодо української формули миру

Єрмак провів зустріч з послами країн G7 щодо української формули миру

Київ • УНН

 • 814974 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн “Великої сімки”, акредитованими в Україні. Єрмак презентував іноземним дипломатам формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на сайт ОП.

Деталі

Очільник Офісу Глави держави зазначив, що напрацювання такого документа важливе для подолання російського наративу, особливо поширеного в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, що нібито росія готова до перемовин і закінчення війни, а Україна відмовляється.

“На переконання президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру”, — констатував керівник Офісу Глави держави й докладно поінформував дипломатів про пункти, із яких складається план.

Єрмак наголосив, що Україна просуває формулу миру на всіх міжнародних зустрічах, круглих столах і пояснює, яким має бути справедливе закінчення цієї війни.

“Ми прагнемо бути відкритими, прозорими й зрозумілими для кожного у світі”, — заявив він.

Єрмак також наголосив: українська формула миру побудована таким чином, щоб закінчити війну й унеможливити повторення агресії, захоплення територій, а також ядерного, продовольчого шантажу та завдання шкоди екології.

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку формули миру країнами — учасницями G7 і пропонує державам стати лідерами у виконанні тих чи інших її пунктів.

“Крім того, ми ініціюємо запуск дипломатичного процесу для роботи над упровадженням формули. Першим практичним кроком може стати зустріч лідерів, щоб продемонструвати єдність у прагненні миру”, — сказав Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави подякував представникам країн G7 за підтримку України в боротьбі з агресією росії. Він наголосив, що їхня допомога важлива як для українського війська, яке протистоїть російському загарбнику, так і для цивільного населення, яке має пережити зиму в умовах, коли рф продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Також Єрмак закликав до продовження співпраці в питанні подолання продовольчої кризи, зокрема шляхом реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

“Світ має знати, що Штати, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія, Італія — ми разом. І ми допомагаємо людям, зокрема дітям, у Африці, Азії, а не росія. І ця криза сталася тому, що росія вторглася в Україну”, — сказав він.

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