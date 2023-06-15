Ермак провел разговор с советником премьер-министра Великобритании: говорили о сотрудничестве в оборонной сфере

Детали

Отмечается, что Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на поле боя, действиях сил обороны Украины и возможных планах российских оккупантов.

Отдельно он рассказал о потребностях украинского войска в технике, вооружении и боеприпасах в контексте подготовки очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Руководитель ОП также выразил благодарность британскому народу и правительству Соединенного Королевства за беспрецедентную поддержку Украины.

Во исполнение договоренностей, достигнутых во время встреч Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Великобритании Риши Сунака, стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего тесного сотрудничества в оборонной сфере.

Напомним

Правительство Великобритании анонсировало новый пакет противовоздушной помощи Украине. Об этом было объявлено на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил.