Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії: говорили про співпрацю в оборонній сфері

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 4498 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16339 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 48102 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 41469 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46483 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114549 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180525 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197904 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144111 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137848 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 42988 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32437 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13962 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11836 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28777 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 4498 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28911 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 48100 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197904 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1974 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2568 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19765 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24630 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40626 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії: говорили про співпрацю в оборонній сфері

Київ • УНН

 • 1019210 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Сторони зокрема обговорили співпрацю країн в оборонній сфері, пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії: говорили про співпрацю в оборонній сфері

Деталі

Зазначається, що Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на полі бою, дії сил оборони України та можливі плани російських окупантів.

Окремо він розповів про потреби українського війська в техніці, озброєнні та боєприпасах у контексті підготовки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Керівник ОП також висловив подяку британському народові та уряду Сполученого Королівства за безпрецедентну підтримку України.

На виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічей Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, сторони обговорили низку питань подальшої тісної співпраці в оборонній сфері.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії анонсував новий пакет протиповітряної допомоги Україні. Про це було оголошено на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96