Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії: говорили про співпрацю в оборонній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Сторони зокрема обговорили співпрацю країн в оборонній сфері, пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.
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Зазначається, що Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на полі бою, дії сил оборони України та можливі плани російських окупантів.
Окремо він розповів про потреби українського війська в техніці, озброєнні та боєприпасах у контексті підготовки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Керівник ОП також висловив подяку британському народові та уряду Сполученого Королівства за безпрецедентну підтримку України.
На виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічей Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, сторони обговорили низку питань подальшої тісної співпраці в оборонній сфері.
Нагадаємо
Уряд Великої Британії анонсував новий пакет протиповітряної допомоги Україні. Про це було оголошено на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил.