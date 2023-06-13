Британія оголосила про новий пакет протиповітряної допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Уряд Великої Британії анонсував новий пакет протиповітряної допомоги Україні. Про це було оголошено на зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил, передає УНН з посиланням на Sky News.
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«Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України», - йдеться в повідомленні.
Деталі
У заяві йдеться, що це обладнання підвищить здатність України «захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій».
«Пакет забезпечить радар для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів», - зазначається в повідомленні.
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Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для забезпечення України літаками F-16.