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Британия объявила о новом пакете противовоздушной помощи Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство Великобритании анонсировало новый пакет противовоздушной помощи Украине. Об этом было объявлено на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Британия объявила о новом пакете противовоздушной помощи Украине

Цитата

«Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины», - говорится в сообщении.

Детали

В заявлении говорится, что это оборудование повысит способность Украины «защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой».

«Пакет обеспечит радар для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов», - отмечается в сообщении.

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Дополнение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины самолетами F-16.

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