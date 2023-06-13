Британия объявила о новом пакете противовоздушной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство Великобритании анонсировало новый пакет противовоздушной помощи Украине. Об этом было объявлено на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Цитата
«Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины», - говорится в сообщении.
Детали
В заявлении говорится, что это оборудование повысит способность Украины «защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой».
«Пакет обеспечит радар для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов», - отмечается в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов
Дополнение
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины самолетами F-16.