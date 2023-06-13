Британия объявила о новом пакете противовоздушной помощи Украине

Цитата

«Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины», - говорится в сообщении.

Детали

В заявлении говорится, что это оборудование повысит способность Украины «защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой».

«Пакет обеспечит радар для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины самолетами F-16.