Ермак: пришло время Си Цзиньпину встретиться с Зеленским

Китай может углублять свою поддержку россии в войне, отправляя своих наемников воевать против Украины, некоторые из таких боевиков уже попали в украинский плен. На этом фоне президенту Китая Си Цзиньпину давно стоило бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на интервью руководителя Офиса Президента Андрея Ермака изданию The Times.

Ермак предположил, что Китай "углубляет свою поддержку россии в войне, поощряя своих солдат приезжать воевать в Украину как наемники". Некоторых из них, по его словам, уже взяли в плен.

У нас есть их документы. Быть наемником в Китае трудно, и никто об этом не знает