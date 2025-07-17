Ермак: пришло время Си Цзиньпину встретиться с Зеленским
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Китай углубляет поддержку россии, отправляя наемников в Украину, некоторые из которых уже попали в плен. Он призвал лидера Китая Си Цзиньпина встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Китай может углублять свою поддержку россии в войне, отправляя своих наемников воевать против Украины, некоторые из таких боевиков уже попали в украинский плен. На этом фоне президенту Китая Си Цзиньпину давно стоило бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на интервью руководителя Офиса Президента Андрея Ермака изданию The Times.
Детали
Ермак предположил, что Китай "углубляет свою поддержку россии в войне, поощряя своих солдат приезжать воевать в Украину как наемники". Некоторых из них, по его словам, уже взяли в плен.
У нас есть их документы. Быть наемником в Китае трудно, и никто об этом не знает
Руководитель ОП также призвал лидера Китая согласиться встретиться с Зеленским впервые после полномасштабного вторжения.
Странно, что президент Си никогда не встречается с президентом Зеленским. Я думаю, что пришло время
Напомним
Ранее УНН писал, что китайский лидер Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку россии после того, как президент США Дональд Трамп угрожал ввести пошлины на торговых партнеров москвы.
После встречи с сергеем лавровым во вторник Си заявил, что доверие между Китаем и россией стало "глубже", и два государства "создают модель для нового типа международных отношений".