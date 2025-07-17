Єрмак: настав час Сі Цзіньпіну зустрітися із Зеленським

Китай може поглиблювати свою підтримку росії у війні, відправляючи своїх найманців воювати проти України, деякі з таких бойовиків уже потрапили в український полон. На цьому тлі президенту Китаю Сі Цзіньпіну давно варто було б зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН із посиланням на інтерв'ю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака виданню The Times.

Єрмак припустив, що Китай "поглиблює свою підтримку росії у війні, заохочуючи своїх солдатів приїжджати воювати в Україну як найманці". Деяких із них, за його словами, вже взяли в полон.

У нас є їхні документи. Бути найманцем у Китаї важко, і ніхто про це не знає