Єрмак: настав час Сі Цзіньпіну зустрітися із Зеленським
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Китай поглиблює підтримку росії, відправляючи найманців в Україну, деякі з яких вже потрапили в полон. Він закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.
Китай може поглиблювати свою підтримку росії у війні, відправляючи своїх найманців воювати проти України, деякі з таких бойовиків уже потрапили в український полон. На цьому тлі президенту Китаю Сі Цзіньпіну давно варто було б зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН із посиланням на інтерв'ю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака виданню The Times.
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Єрмак припустив, що Китай "поглиблює свою підтримку росії у війні, заохочуючи своїх солдатів приїжджати воювати в Україну як найманці". Деяких із них, за його словами, вже взяли в полон.
У нас є їхні документи. Бути найманцем у Китаї важко, і ніхто про це не знає
Керівник ОП також закликав лідера Китаю погодитися зустрітися із Зеленським вперше після повномасштабного вторгнення.
Дивно, що президент Сі ніколи не зустрічається з президентом Зеленським. Я думаю, що настав час
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку росії після того, як президент США Дональд Трамп погрожував запровадити мита на торгівельних партнерів москви.
Після зустрічі з сергієм лавровим у вівторок Сі заявив, що довіра між Китаєм та росією стала "глибшою", і дві держави "створюють модель для нового типу міжнародних відносин".