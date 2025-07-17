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Єрмак: настав час Сі Цзіньпіну зустрітися із Зеленським

Київ • УНН

 • 1872 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Китай поглиблює підтримку росії, відправляючи найманців в Україну, деякі з яких вже потрапили в полон. Він закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Єрмак: настав час Сі Цзіньпіну зустрітися із Зеленським

Китай може поглиблювати свою підтримку росії у війні, відправляючи своїх найманців воювати проти України, деякі з таких бойовиків уже потрапили в український полон. На цьому тлі президенту Китаю Сі Цзіньпіну давно варто було б зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН із посиланням на інтерв'ю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака виданню The Times.

Деталі

Єрмак припустив, що Китай "поглиблює свою підтримку росії у війні, заохочуючи своїх солдатів приїжджати воювати в Україну як найманці". Деяких із них, за його словами, вже взяли в полон.

У нас є їхні документи. Бути найманцем у Китаї важко, і ніхто про це не знає

 - сказав він.

Керівник ОП також закликав лідера Китаю погодитися зустрітися із Зеленським вперше після повномасштабного вторгнення.

Дивно, що президент Сі ніколи не зустрічається з президентом Зеленським. Я думаю, що настав час

- додав він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку росії після того, як президент США Дональд Трамп погрожував запровадити мита на торгівельних партнерів москви.

Після зустрічі з сергієм лавровим у вівторок Сі заявив, що довіра між Китаєм та росією стала "глибшою", і дві держави "створюють модель для нового типу міжнародних відносин".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
The Times
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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