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Ермак поговорил с советниками лидеров "нормандской четверки": Украина предложила перезагрузить работу ТКГ

Киев • УНН

 • 24901 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров "нормандской четверки", во время котороuj украинская сторона предложила перезагрузить работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации yf Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Ермак поговорил с советниками лидеров "нормандской четверки": Украина предложила перезагрузить работу ТКГ

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата. Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Как указано, именно для ускорения минского процесса Президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено.

"Мы подняли его до очень высокого официального уровня", - сказал Андрей Ермак.

В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.

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"Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года", - добавили в ОПУ.

Указано, что Андрей Ермак отметил, что "участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями".

"Вместе с тем руководитель Офиса Президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - отметили в Офисе.

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Также отмечается, что Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, "согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны".

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса Президента.

Он отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", - сказал Ермак.

"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран "нормандского формата" - ред.) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - отметил руководитель Офиса Президента.

Отмечается, что накануне состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Напомним, Президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ.

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