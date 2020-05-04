Україна та Німеччина обговорили підготовку до саміту лідерів "нормандської четвірки" у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Як повідомили у пресслужбі МЗС, йшлося про подальші кроки, які необхідно здійснити задля втілення рішень саміту лідерів у Парижі та підготовки до саміту у Берліні, передає УНН.
Як повідомили у відомстві, глави МЗС України та ФРН висловили задоволення фактом відновлення консультацій Нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ.
"Дмитро Кулеба та Гайко Маас обговорили подальші кроки, які необхідно здійснити задля втілення рішень саміту лідерів у Парижі та підготовки до саміту у Берліні", - йдеться у повідомленні.
У контексті 75-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі, яку невдовзі відзначатиме світ, Дмитро Кулеба порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні. За його словами, такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам’яті, відзначили у МЗС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у четвер, 30 квітня, після відеоконференції міністрів закордонних справ у “нормандському” форматі анонсував наступну зустріч в травні.
Додамо, що у Берліні планується проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Проте, за словами Кулеби, "встановлювати конкретний час його проведення наразі зарано".