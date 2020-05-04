Украина и Германия обсудили подготовку к саммиту лидеров "нормандской четверки" в Берлине

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17176 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 85295 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112158 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183637 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186758 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 393791 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227268 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503047 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349729 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230854 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
79%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11315 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11529 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10779 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 9876 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9236 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145493 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133493 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221502 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 393790 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503046 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17169 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39544 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39121 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46583 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76773 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украина и Германия обсудили подготовку к саммиту лидеров "нормандской четверки" в Берлине

Киев • УНН

 • 12555 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Как сообщили в пресс-службе МИД, речь шла о дальнейших шагах, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине, передает УНН.

Украина и Германия обсудили подготовку к саммиту лидеров "нормандской четверки" в Берлине

Как сообщили в ведомстве, главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций Нормандского формата на уровне министров иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба и Гайко Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине", - говорится в сообщении.

В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти, отметили в МИД.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) в четверг, 30 апреля, после видеоконференции министров иностранных дел в "нормандском" формате анонсировал следующую встречу в мае.

Добавим, что в Берлине планируется проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки". Однако, по словам Кулебы, "устанавливать конкретное время ее проведения пока рано".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93