Наступна зустріч у “нормандському форматі” голів МЗС відбудеться в травні - Маас
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у четвер, 30 квітня, після відеоконференції міністрів закордонних справ у “нормандському” форматі анонсував наступну зустріч в травні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Він (Маас — ред.) анонсував проведення в травні наступної відеоконференції в „нормандському“ форматі”, — повідомляє видання.
Нагадаємо, сьогодні відбулись переговори міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” — України, Росії, Німеччини та Франції.
Під час зустрічі онлайн міністри обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на сході України.
Як повідомляв УНН, зі слів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, саміт лідерів країн “нормандського формату” залишається на порядку денному, але встановлювати конкретний час його проведення наразі було б зарано.