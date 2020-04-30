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Следующая встреча в "нормандском формате" глав МИД состоится в мае - Маас

Киев • УНН

 • 15525 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) в четверг, 30 апреля, после видеоконференции министров иностранных дел в "нормандском" формате анонсировал следующую встречу в мае, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Следующая встреча в "нормандском формате" глав МИД состоится в мае - Маас

"Он (Маас - ред.) анонсировал проведение в мае следующей видеоконференции в "нормандском" формате", - сообщает издание.

Напомним, сегодня состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Во время встречи онлайн министры обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как сообщал УНН, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, саммит лидеров стран "нормандского формата" остается на повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения пока было бы рано.

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