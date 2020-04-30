Кулеба назвав умови проведення наступної зустрічі у "нормандському форматі"

"Ніхто не сумнівається в тому, що Берлінський саміт має бути проведений, при цьому ніхто не сумнівається у тому, що ми маємо підійти до нього з конкретними напрацюваннями, з виконаними задачами, які були поставлені під час Паризького саміту і з розумінням того, якими будуть результати Берлінського саміту. Тому "саміт заради саміту" ніхто проводити не хоче. Всі ми хочемо рухатись шляхом вирішення проблем і виходу на обрій нових задач, які ми також зможемо ефективно вирішувати", - сказав міністр, відповідаючи на запитання журналіста щодо наступного саміту лідерів.

З його слів, з "точки зору медіа можна робити такі прогнози - до завершення пандемії або одразу після".

"Але ми у цьому питанні спираємося на конкретні результати. Щойно будуть результати – буде підстава говорити про саміт… Ми погоджуємось, є розуміння того, що саміт потрібен, він залишається на порядку денному, але встановлювати конкретний час його проведення наразі було б зарано", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні відбулись переговори міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" — України, Росії, Німеччини та Франції. Під час зустрічі онлайн міністри обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на сході України.