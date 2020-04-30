Зустріч голів МЗС “нормандської четвірки” тривала півтори години: що обговорили

“Наша позиція залишається незмінною, її цілком підтримують партнери з Німеччини та Франції, про те що у нас ТКГ, в якій присутні Росія - як держава-агресор, Україна - як держава, що захищається від агресії та ОБСЄ - як посередник, а також запрошені учасники, залишається ключовим механізмом для взаємоприйнятних рішень які мають вести нас до припинення війни і деокупації нашої території. Я наголосив під час розмови, що ми готові до діалогу з будь-яких найчутливіших питань, але не перетинатимемо наші червоні лінії”, — сказав Кулеба.

З його слів, певна частина розмови була присвячена “спробам російського колеги завести інтерпретацію реальності в прямий діалог між Києвом та так званим Донецьком та Луганськом”.

Кулеба наголосив, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованих територіях, але не з незаконними формуваннями.

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“Сьогодні ми в основному обговорювали безпекові питання, і це ще раз демонструє, що будь-яка політична дискусія, і у „нормандському форматі“, базується на принципі „спершу безпека“. Ми домовились з колегами, що ми продовжимо цю практику спілкування з міністрами, обговорювати весь комплекс питань пов’язаний з нормандським, мінським порядком денним. Сьогодні ми також приділили увагу викликам, які створює пандемія коронавірусу для врегулювання, для безпеки і здоров’я громадян на окупованих територіях”, — зазначив міністр.

Він повідомив, що під час розмови було неодноразово наголошено на тому, що СММ ОБСЄ та МКЧХ повинна бути забезпечена можливість мати доступ до окупованих територій і ефективно виконувати свої задачі.

Також обговорили, як люди можуть отримувати пенсії на окупованих територій — це має вирішуватись виключно в правовому полі України.

“Ми досягли домовленості про те, що ТКГ має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню і визначити дату, коли таке припинення вогню буде запроваджено. І , звісно, приділили увагу питанню обміну утримуваними особами... Ми ще далекі від реалізації формули „всіх на всіх“, тому потрібно рухатись вперед. Росія і Україна мають продовжити взаємодіяти. Я окремо наголосив на необхідності звільнення українців, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму”, — зазначив дипломат.

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З його слів, переговори тривали півтори години.

Нагадаємо, голови МЗС у "нормандському форматі" запланували і провели сьогодні онлайн-зустріч.