Лавров розповів, про що говоритимуть завтра на зустрічі у "нормандському форматі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Завтра відбудеться зустріч у “нормандському форматі” міністрів закордонних справ в режимі відеоконференції, де обговорять виконання рекомендацій, які були схвалені у грудні минулого року. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"На завтра запланована відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату", на якій ми будемо обговорювати, як і хто виконує або не виконує рекомендації, схвалені в грудні минулого року на саміті "нормандської четвірки" в Парижі ", - наголосив Лавров.
За його словами використання формату відеоконференцій для переговорів продовжиться.
"Скільки це триватиме - не знаю. Я думаю, цього ніхто не знає. Дійсно, це незвично, але певною мірою цікаво. Як ми вже не раз підкреслювали, таке спілкування ніколи не замінить особистих зустрічей, особливо довірчих, віч-на-віч, але тим не менше використовувати сучасні технології в нинішній ситуації - це комфортно, тому що неможливо перервати взагалі будь-яке спілкування", - додав Лавров.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Франції не підтвердили, але і не спростували інформацію про відеоконференцію міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" 30 квітня.