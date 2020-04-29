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Франція не підтвердила інформацію про зустріч міністрів "Нормандської четвірки" 30 квітня

Франція не підтвердила інформацію про зустріч міністрів "Нормандської четвірки" 30 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Франції не підтвердили, але і не спростували інформацію про відеоконференцію міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" 30 квітня. Про це на брифінгу у вівторок, 28 квітня, повідомив представник МЗС Франції, передає УНН.

"Оголошення про проведення зустрічі буде зроблено в установленому порядку країною-організатором", - сказав представник міністерства.

Нагадаємо, раніше зовнішньополітичне відомство України анонсувало спілкування по відеозв'язку міністрів закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату", повідомивши, що такий захід попередньо заплановано на 30 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що метою цієї зустрічі буде оцінка виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в грудні минулого року.

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