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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21503 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70233 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126616 просмотра

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Франция не подтвердила информацию о встрече министров “Нормандской четвёрки” 30 апреля

Франция не подтвердила информацию о встрече министров “Нормандской четвёрки” 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 18533 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Франции не подтвердили, но и не опровергли информацию о видеоконференции министров иностранных дел стран “Нормандской четверки” 30 апреля. Об этом на брифинге во вторник, 28 апреля, сообщил представитель МИД Франции, передаёт УНН.

“Объявление о проведении встречи будет сделано в установленном порядке страной-организатором”, — сказал представитель министерства.

Напомним, ранее внешнеполитическое ведомство Украины анонсировало разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц “нормандского формата”, сообщив, что такое мероприятие предварительно запланировано на 30 апреля

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью этой встречи будет оценка выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в декабре прошлого года. 

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