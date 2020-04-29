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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 28752 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Лавров рассказал, о чем будут говорить завтра на встрече в "нормандском формате"

Лавров рассказал, о чем будут говорить завтра на встрече в "нормандском формате"

Киев  •  УНН

 • 16091 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Завтра состоится встреча в "нормандском формате" министров иностранных дел в режиме видеоконференции, где обсудят выполнение рекомендаций, которые были одобрены в декабре прошлого года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На завтра запланирована видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандского формата", на которой мы будем обсуждать, как и кто выполняет или не выполняет рекомендации, одобренные в декабре прошлого года на саммите "нормандской четверки" в Париже", - подчеркнул Лавров.

По его словам использование формата видеоконференций для переговоров продолжится.

"Сколько это будет продолжаться - не знаю. Я думаю, этого никто не знает. Действительно, это непривычно, но в определенной степени интересно. Как мы уже не раз подчеркивали, такое общение никогда не заменит личных встреч, особенно доверительных, с глазу на глаз, но тем не менее использовать современные технологии в нынешней ситуации - это удобно, потому что невозможно прервать вообще любое общение", - добавил Лавров.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции не подтвердили, но и не опровергли информацию о видеоконференции министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" 30 апреля.

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