Голови МЗС у "нормандському форматі" запланували сьогодні онлайн-зустріч

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Основна мета "віртуальної" зустрічі у четвер міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" - оцінити те, що було зроблено з моменту паризького саміту і до 30 квітня.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров вказав, що зустріч у “нормандському форматі” міністрів закордонних справ в режимі відеоконференції 30 квітня відбудеться, і на ній обговорять виконання рекомендацій, які були схвалені у грудні минулого року.