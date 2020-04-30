Голови МЗС у "нормандському форматі" запланували сьогодні онлайн-зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Розмова по відеозв'язку голів МЗС країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) щодо врегулювання ситуації на Донбасі запланована на сьогодні, 30 квітня, передає УНН.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Основна мета "віртуальної" зустрічі у четвер міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" - оцінити те, що було зроблено з моменту паризького саміту і до 30 квітня.
Голова МЗС РФ Сергій Лавров вказав, що зустріч у “нормандському форматі” міністрів закордонних справ в режимі відеоконференції 30 квітня відбудеться, і на ній обговорять виконання рекомендацій, які були схвалені у грудні минулого року.