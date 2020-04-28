Кулеба назвав основну мету "нормандської зустрічі" голів МЗС 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Основна мета "віртуальної" зустрічі у четвер міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" - оцінити те, що було зроблено з моменту Паризького саміту і до 30 квітня. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Відеоконференція відбудеться у цей четвер, 30 квітня. Будуть всі чотири міністри закордонних справ. Я дякую їм усім за те, що вони погодились взяти участь у цьому заході. Давно назріла потреба у розмові міністрів "нормандського формату", адже ми бачимо, що рішення Паризького саміту пробуксовують. Нам потрібно надати імпульс на шляху до їх виконання для того, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні, де потрібно буде досягати нових домовленостей і рухатись шляхом до припинення війни, до деокупації українських територій і, зрештою, до припинення російської агресії загалом. Тому основна мета цієї зустрічі, по-перше, оцінити те, що було зроблено з моменту Паризького саміту і до цього четверга", - зазначив міністр.
З його слів, на думку української сторони, тут з позитиву можна відзначити лише обмін і повернення незаконно утримуваних громадян.
"Друге - спробувати, і це буде напевно найскладніша частина розмови, встановити причини, чому на інших напрямах, з інших питань - у нас відбувається стагнація. Третій елемент - знайти і напрацювати нариси рішень для наявних проблем і надати імпульс ТКГ для того, щоб вона безпосередньо опікувалась розробкою детальних рішень та їх імплементацією", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, розмова по відеозв’язку міністрів закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" попередньо запланована на 30 квітня.