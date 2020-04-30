Главы МИД в "нормандском формате" запланировали сегодня онлайн-встречу

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22091 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70793 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100269 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126701 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127729 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170192 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121334 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155920 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Главы МИД в "нормандском формате" запланировали сегодня онлайн-встречу

Главы МИД в "нормандском формате" запланировали сегодня онлайн-встречу

Киев  •  УНН

 • 19599 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Разговор по видеосвязи глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе запланирована на сегодня, 30 апреля, передает УНН.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, основная цель "виртуальной" встречи в четверг министров иностранных дел стран "нормандской четверки" - оценить, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что встреча в "нормандском формате" министров иностранных дел в режиме видеоконференции 30 апреля состоится, и на ней обсудят выполнение рекомендаций, которые были одобрены в декабре прошлого года.

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