Голова МЗС Німеччини закликав поліпшити соціальну ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на тлі пандемії коронавірусу закликав до якнайшвидшого поліпшення гуманітарної ситуації на сході України. Таку заяву він зробив у четвер, 30 квітня, в Берліні за кілька годин до відеоконференції глав МЗС країн "нормандської четвірки", передає УНН з посиланням на DW.
"Літнє населення особливо сильно страждає від закриття лінії розмежування. У зв'язку з цим ми будемо обговорювати відкриття контактної лінії і питання про відновлення роботи КПП. Це стало б прогресом, який принесе людям в східній Україні справжнє полегшення", - сказав Маас.
Німецький міністр закликав Росію і Україну "ясно висловити прихильність мінським угодам від 2015 року про врегулювання конфлікту на Донбасі", пише видання.
Він висловився за зняття обмежень на роботу спостерігачів ОБСЄ в цьому регіоні.
"Взаємна недовіра сторін занадто сильна. Це зрозуміло і Росії, яка повинна скористатися своїм впливом на сепаратистів", - зазначив Маас, якого цитує видання.
Сьогоднішня відеоконференція - перші переговори глав МЗС "нормандської четвірки" за минулі два роки. Останній саміт за участю лідерів ФРН, Франції, Росії та України відбувся в грудні в Парижі. Гайко Маас привітав досягнутий з тих пір прогрес, в тому числі обмін утримуваними на Донбасі. "Якщо ми відштовхнемось від досягнутого, то ми зможемо просунутися і у вирішенні інших питань", - упевнений він.
Нагадаємо, 30 квітня голови МЗС в "нормандському форматі" запланували онлайн-зустріч.