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Встреча глав МИД "нормандской четверки" длилась полтора часа: что обсудили

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В ходе сегодняшних переговоров министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявил на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Встреча глав МИД "нормандской четверки" длилась полтора часа: что обсудили

“Наша позиция остается неизменной, ее полностью поддерживают партнеры из Германии и Франции, о том что у нас ТКГ, в которой присутствуют Россия — как государство-агрессор, Украина — как государство, что защищается от агрессии и ОБСЕ — как посредник, а также приглашенные участники, остается ключевым механизмом для взаимоприемлемых решений которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации нашей территории. Я отметил во время разговора, что мы готовы к диалогу по любым чувствительным вопросам, но не будем пересекать наши красные линии”, — сказал Кулеба.

По его словам, определенная часть разговора была посвящена “попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемым Донецком и Луганском”.

Кулеба отметил, что Украина готова говорить с украинцами, проживающими на оккупированных территориях, но не с незаконными формированиями.

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“Сегодня мы в основном обсуждали вопросы безопасности, и это еще раз показывает, что любая политическая дискуссия, и в ”нормандском формате“, базируется на принципе ”сначала безопасность“. Мы договорились с коллегами, что мы продолжим эту практику общения с министрами, будем обсуждать весь комплекс вопросов, связанный с нормандской, минской повесткой дня. Сегодня мы также уделили внимание вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования, для безопасности и здоровья граждан на оккупированных территориях”, - отметил министр.

Он сообщил, что во время разговора было неоднократно отмечено, что СММ ОБСЕ и МККК должно быть обеспечено возможность иметь доступ к оккупированным территориям и эффективно выполнять свои задачи.

Также обсудили, как люди могут получать пенсии на оккупированных территориях — это должно решаться исключительно в правовом поле Украины.

“Мы достигли договоренности о том, что ТКГ должна как можно скорее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, когда такое прекращение огня будет введено. И, конечно, уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами ... Мы еще далеки от реализации формулы „всех на всех“, поэтому нужно двигаться вперед. Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. Я особо подчеркнул необходимость освобождения украинцев, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму”, - отметил дипломат.

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По его словам, переговоры продолжались полтора часа.

Напомним, главы МИД в “нормандском формате” запланировали и провели сегодня онлайн-встречу.

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