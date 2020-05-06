Єрмак поговорив з радниками лідерів "нормандської четвірки": Україна запропонувала перезавантажити роботу ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів "нормандської четвірки", під час якої українська сторона запропонувала перезавантажити роботу тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
“Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав — учасниць Нормандського формату. Українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи”, — йдеться у повідомленні.
Як вказано, саме для прискорення мінського процесу Президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено.
“Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня”, — сказав Андрій Єрмак.
Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати — голови профільних комітетів Верховної Ради.
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"Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року", - додали в ОПУ.
Вказано, що Андрій Єрмак зазначив, що "учасники ТКГ залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими домовленостями".
"Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень", - відзначили в Офісі.
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Також зазначається, що Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, "узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони".
“Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує”, — зауважив керівник Офісу Президента.
Він наголосив на необхідності повного та всеосяжного припинення вогню, а також негайного й повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.
“Це безпосередньо стосується життя і здоров’я людей, що є найвищим пріоритетом для України”, — сказав Єрмак.
“Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися лідери (країн "нормандського формату" — ред.) у Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ”, — зазначив керівник Офісу Президента.
Зазначається, що напередодні відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки”.
Нагадаємо, Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ.