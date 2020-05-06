Єрмак поговорив з радниками лідерів "нормандської четвірки": Україна запропонувала перезавантажити роботу ТКГ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 174807 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 130522 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 114793 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 122374 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 142275 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144896 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229644 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217319 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187520 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177270 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
71%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 12874 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 12221 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 14195 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 12594 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 11849 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 174817 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 169915 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 289315 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 311754 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 393400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55309 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38223 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52636 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54188 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 129385 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Єрмак поговорив з радниками лідерів "нормандської четвірки": Україна запропонувала перезавантажити роботу ТКГ

Київ • УНН

 • 24901 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів "нормандської четвірки", під час якої українська сторона запропонувала перезавантажити роботу тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Єрмак поговорив з радниками лідерів "нормандської четвірки": Україна запропонувала перезавантажити роботу ТКГ

“Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав — учасниць Нормандського формату. Українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи”, — йдеться у повідомленні.

Як вказано, саме для прискорення мінського процесу Президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено.

“Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня”, — сказав Андрій Єрмак.

Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати — голови профільних комітетів Верховної Ради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Німеччина обговорили підготовку до саміту лідерів "нормандської четвірки" у Берліні

"Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року", - додали в ОПУ.

Вказано, що Андрій Єрмак зазначив, що "учасники ТКГ залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими домовленостями".

"Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень", - відзначили в Офісі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія на переговорах у "нормандському форматі" представила своє бачення "консультативної ради"

Також зазначається, що Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, "узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони".

“Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує”, — зауважив керівник Офісу Президента.

Він наголосив на необхідності повного та всеосяжного припинення вогню, а також негайного й повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

“Це безпосередньо стосується життя і здоров’я людей, що є найвищим пріоритетом для України”, — сказав Єрмак.

“Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися лідери (країн "нормандського формату" — ред.) у Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ”, — зазначив керівник Офісу Президента.

Зазначається, що напередодні відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки”.

Нагадаємо, Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41