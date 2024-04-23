Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с делегацией международной группы компаний CRH, которая является крупнейшим производителем строительных материалов в Северной Америке и Европе. Об этом сообщил Ермак в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Со своей стороны - Президента, Офиса, правительства Украины - готовы полностью вас поддерживать. Мы заинтересованы, чтобы такие крупные инвесторы работали в нашей стране и имели комфортные условия. Очень важно, что несмотря на все обстоятельства, войну вы здесь и готовы и дальше работать. - подчеркнул глава Офиса Главы государства.

Детали

Делегацию, прибывшую в Украину, возглавил главный операционный директор группы Рэнди Лейк. В ее состав также вошли президент CRH в Европе Питер Бакли и директор CRH в Южной и Восточной Европе Гийом Кавалье.

Ермак заверил гостей, что Украина готова всячески способствовать инвестициям со стороны таких мощных глобальных игроков и обсуждать все необходимые вопросы с иностранным и отечественным бизнесом.

Глава Офиса Президента отметил, что украинская власть понимает, что необходимо менять для улучшения бизнес-климата. И работает над укреплением института даже во время войны - продолжая реформы, приближающие наше государство к полноправному членству в Европейском Союзе.

Он также выразил благодарность всему американскому народу за поддержку Украины.