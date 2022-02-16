Ермак: День единения — это день уважения к самим себе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что День единения, который Украина отмечала 16 февраля — является днем уважения к самим себе. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
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“Сегодня важный день — День единения. И мы провели его в двух регионах нашей единой Украины — в Ровненской области и на Донбассе”, — отметил Ермак.
Детали
По его словам, День единения — это день уважения к самим себе: “Уважение объединяет нас — как и стремление обеспечить Украине счастливое и мирное будущее”.
“Украине в это трудное время нужны глобальные долгосрочные гарантии безопасности. Не на один день, месяц или год. И мы продолжаем активно бороться за них”, — подчеркнул Ермак.
Добавим
Праздник был внедрен указом президента Украины №53/2022 от 14 февраля 2022 года. День единения несет собой важную цель: показать, что украинцы единственная нация, которая любит свою Родину и родные земли.
Сегодня важный день - День единения. И мы провели его в двух регионах нашей Единой России - на Ровенщине и на Донбассе.
День единения-это день уважения к самим себе. Уважение объединяет нас-как и стремление обеспечить счастливое и мирное будущее.