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Ермак: День единения — это день уважения к самим себе

Ермак: День единения — это день уважения к самим себе

Киев • УНН

 • 16582 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что День единения, который Украина отмечала 16 февраля — является днем уважения к самим себе. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Сегодня важный день — День единения. И мы провели его в двух регионах нашей единой Украины — в Ровненской области и на Донбассе”, — отметил Ермак.

Детали

По его словам, День единения — это день уважения к самим себе: “Уважение объединяет нас — как и стремление обеспечить Украине счастливое и мирное будущее”.

“Украине в это трудное время нужны глобальные долгосрочные гарантии безопасности. Не на один день, месяц или год. И мы продолжаем активно бороться за них”, — подчеркнул Ермак.

Добавим

Праздник был внедрен указом президента Украины №53/2022 от 14 февраля 2022 года. День единения несет собой важную цель: показать, что украинцы единственная нация, которая любит свою Родину и родные земли.

Сегодня важный день - День единения. И мы провели его в двух регионах нашей Единой России - на Ровенщине и на Донбассе.
День единения-это день уважения к самим себе. Уважение объединяет нас-как и стремление обеспечить счастливое и мирное будущее.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak)February 16, 2022

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