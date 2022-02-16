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Єрмак: День єднання — це день поваги до самих себе

Єрмак: День єднання — це день поваги до самих себе

Київ • УНН

 • 16585 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що День єднання, який Україна відзначала 16 лютого — є днем поваги до самих себе. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні важливий день — День єднання. І ми провели його у двох регіонах нашої єдиної України — на Рівненщині та на Донбасі”, — зазначив Єрмак.

Деталі

За його словами, День єднання — це день поваги до самих себе: “Повага об’єднує нас — як і прагнення забезпечити Україні щасливе та мирне майбутнє”.

“Україні в цей важкий час потрібні глобальні довгострокові гарантії безпеки. Не на один день, місяць чи рік. І ми продовжуємо активно боротися за них”, — підкреслив Єрмак.

Додамо

Свято було впроваджене указом президента України №53/2022 від 14 лютого 2022 року. День єднання несе собою важливу мету: показати, що українці єдина нація, яка любить свою Батьківщину та рідні землі.

Сегодня важный день - День единения. И мы провели его в двух регионах нашей Единой России - на Ровенщине и на Донбассе.
День единения-это день уважения к самим себе. Уважение объединяет нас-как и стремление обеспечить счастливое и мирное будущее.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak)February 16, 2022

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