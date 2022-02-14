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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Замість дня нападу: Зеленський оголосив 16 лютого Днем Єднання

Замість дня нападу: Зеленський оголосив 16 лютого Днем Єднання

Київ • УНН

 • 27959 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський видав указ про оголошення державного свята під назвою День Єднання, який українці відзначатимуть 16 лютого. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем Єднання. Відповідний указ вже підписаний. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше було поширено повідомлення щодо імовірної дати і німецьким виданням Spiegel, згідно з інформацією якого, "американська спецслужба ЦРУ і американські військові протягом п’ятниці повідомили федеральний уряд та інші держави НАТО про те, що, на основі нової інформації, існують побоювання, що напад може статися вже наступної середи, 16 лютого.

Проте, зазначає видання, не можна оцінити і передбачити, чи неминучий напад. "Однак інсайдери також вважають можливим, що США свідомо поширювали інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки", - пише видання.

Видання вказує, що NatSec Daily повідомило знайоме з питанням джерело, що нібито "президент Джо Байден повідомив західним лідерам про дату 16 лютого" під час годинної розмови напередодні.

Як вказано у статті, "офіційний представник Великої Британії сказав, що “у нас є інша інтерпретація” розвідувальних даних щодо 16 лютого".

"Два дипломати Європейського Союзу поділилися ще більш скептичними поглядами, один із яких сказав, що “досі відмовляються це купувати”. Це була б така помилка Путіна. Війна коштує дорого, Україна буде боротися з ними всім“, - відзначає видання.

Високопоставлений чиновник зі східної країни ЄС у контексті питання про російську загрозу сказав, як вказано, що “головна ідея — бути підготовленим санкціями”, а “головне — координація та єдність”.

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