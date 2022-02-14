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Вместо дня нападения: Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Вместо дня нападения: Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Киев • УНН

 • 27952 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об объявлении государственного праздника под названием День единения, который украинцы будут отмечать 16 февраля. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил Зеленский.

Напомним

Ранее было распространено сообщение о вероятной дате и немецким изданием Spiegel, согласно информации которого, "американская спецслужба ЦРУ и американские военные в течение пятницы сообщили федеральному правительству и другим государствам НАТО о том, что на основе новой информации, существуют опасения, что нападение может произойти уже в следующую среду, 16 февраля.

Однако, отмечает издание, нельзя оценить и предсказать, неминуемо ли нападение. "Однако инсайдеры также считают возможным, что США сознательно распространяли информацию, чтобы помешать планам российской атаки", - пишет издание.

Издание указывает, что NatSec Daily сообщил знакомый с вопросом источник, что якобы "президент Джо Байден сообщил западным лидерам о дате 16 февраля" во время часового разговора накануне.

Как указано в статье, "официальный представитель Великобритании сказал, что “у нас есть другая интерпретация” разведывательных данных по 16 февраля".

"Два дипломата Европейского Союза поделились еще более скептическими взглядами, один из которых сказал, что “до сих пор отказываются это покупать”. Это была бы такая ошибка Путина. Война стоит дорого, Украина будет бороться с ними всем“, - отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник из восточной страны ЕС в контексте вопроса о российской угрозе сказал, как указано, что “главная идея — быть подготовленным санкциями”, а “главное — координация и единство”.

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