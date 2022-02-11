Ермак: деэскалация ситуации вокруг Украины зависит и от прогресса в "Нормандии"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Деэскалация ситуации вокруг Украины зависит и от переговоров в нормандском формате. Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга в Берлине, передает Корреспондент УНН.
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"От, в том числе прогресса в переговорах в нормандском формате, я считаю будет зависеть, в том числе и процесс деэскалации", - сказал Ермак.
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В Берлине почти 9 часов длились переговоры политических советников лидеров стран - участниц Нормандского формата. За итогам переговоров не удалось согласовать совместный документ.