Єрмак: деескалація ситуації довкола України залежить й від прогресу в "Нормандії"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Деескалація ситуації довкола України залежить й від переговорів у нормандському форматі. Таку думку висловив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу у Берліні, передає кореспондент УНН.
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«Від, в тому числі прогресу в перемовинах в нормандському форматі, я вважаю буде залежити, в тому числі й процес деескалації», - сказав Єрмак.
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У Берліні майже 9 годин тривали перемовини політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату. За підсумками перемовин не вдалося узгодити спільний документ.