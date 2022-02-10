Берлін: Нормандські переговори політрадників, що тривали майже дев’ять годин, завершилися
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Нормандські переговори політрадників у Берліні, що тривали майже дев’ять годин, завершилися. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
За тривалістю ця зустріч зустріч перевершила попередню зустріч, коли 26 січня у Парижі учасники діалогу спілкувалися вісім із половиною годин.
У зустрічі взяли участь голова офісу президента України Андрій Єрмак, , зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер, дипломатичний радник президента П’ятої республіки Емманюель Бонн та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив очікування Києва від зустрічі у “нормандському форматі”. Глава МЗС розповів, що українська сторона планує обговорити розблокування роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Доповнення
У німецькій столиці Берліні стартували переговори радників лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Франції та Німеччини.
Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання Мінських угод. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про незмінну позицію на переговорах і наголосив, що Україна не вестиме жодного прямого діалогу з ОРДЛО.
Міністр назвав “завданням максимум” зустрічі: розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. А як мінімум — продовження роботи Нормандського формату та планування нових зустрічей, що показало б намір Росії залишатися у дипломатичному треку відносин.
Заступник голови української делегації у ТКГ Андрій Костін головним очікуванням від майбутньої зустрічі назвав розблокування Росією вирішення гуманітарних питань. Також, за його словами, на переговорах порушать питання необхідності дотримання “режиму тиші” на Донбасі.
Переговорник від РФ Дмитро Козак повідомив, що зустріч у Берліні має стати продовженням контактів, що були під час паризьких переговорів радників “Норманді”. Він зазначив, що сторони спробують “знайти розв’язки з усіх проблем, які не вирішені”.