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15 марта, 19:03 • 102281 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133300 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118051 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112018 просмотра

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15 марта, 12:52 • 101863 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100017 просмотра

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15 марта, 10:46 • 86986 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Берлин: Нормандские переговоры политсоветников, длившиеся почти девять часов, завершились

Берлин: Нормандские переговоры политсоветников, длившиеся почти девять часов, завершились

Киев • УНН

 • 21689 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Нормандские переговоры политсоветников в Берлине, длившиеся почти девять часов, завершились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По продолжительности эта встреча встреча превзошла предыдущую встречу, когда 26 января в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

Во встрече приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл ожидания Киева от встречи в “нормандском формате”. Глава МИД рассказал, что украинская сторона планирует обсудить разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Дополнение

В немецкой столице Берлине стартовали переговоры советников лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Франции и Германии.

Для украинской стороны на встрече приоритетными являются вопросы безопасности и выполнения Минских соглашений. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о неизменной позиции на переговорах и подчеркнул, что Украина не будет вести ни одного прямого диалога с ОРДЛО.

Министр назвал “задачей максимум " встречи: разблокирование работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. А как минимум — продолжение работы Нормандского формата и планирование новых встреч, что показало бы намерение России оставаться в дипломатическом треке отношений.

Заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин главным ожиданием от предстоящей встречи назвал разблокировка Россией решения гуманитарных вопросов. Также, по его словам, на переговорах поднимут вопрос необходимости соблюдения “режима тишины” на Донбассе.

Переговорщик от РФ Дмитрий Козак сообщил, что встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые были во время парижских переговоров советников “Норманди”. Он отметил, что стороны попытаются “найти решения по всем проблемам, которые не решены”.

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