На зустрічі радників “нормандської четвірки” не вдалось прийти до спільного документа – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. За підсумками перемовин політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату не вдалося узгодити спільний документ. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу у Берліні, передає кореспондент УНН.
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«Сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори, що це дуже важливо. Всі зацікавлені, щоб перемовини у нормандському форматі відбувалися. Також всі були єдині в тому, що треба розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи. Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документа»,- розповів Єрмак.
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За його словами, під час переговорів всі підтвердили, що мінські домовленості потрібно виконувати.
Також він зазначив, що радники «нормандської четвірки» знову можуть зустрітися найближчим часом.
Окрім того, він заявив, що Україна сподівається на нові переговори в нормандському форматі.
Додамо
У німецькій столиці 10 лютого стартували переговори лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Франції та Німеччини. Вони тривали майже 9 годин.