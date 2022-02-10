У Берліні стартувала зустріч радників "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У німецькій столиці Берліні стартували переговори радників лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Франції та Німеччини, про що повідомляють російські ЗМІ на місці проведення заходу, пише УНН.
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Як відомо, сьогодні у німецькій столиці збереться той самий склад учасників — політичні радники глав держав. Україну на переговорах представить Андрій Єрмак. Від Росії на зустрічі буде присутній Дмитро Козак, від Німеччини — Єнс Плетнер, від Франції — Еммануель Бонн.
Раніше сьогодні, близько 14:20, в Офісі Президента України повідомили, що Єрмак прибув до Берліна.
Повідомлялося, що за результатами переговорів у приміщенні посольства України в Німеччині о 19:00 (орієнтовно) відбудеться брифінг.
Доповнення
Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання Мінських угод. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив про незмінну позицію на переговорах і наголосив, що Україна не вестиме жодного прямого діалогу з ОРДЛО.
Міністр назвав “завданням максимум” зустрічі: розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. А як мінімум — продовження роботи Нормандського формату та планування нових зустрічей, що показало б намір Росії залишатися у дипломатичному треку відносин.
Заступник голови української делегації у ТКГ Андрій Костін головним очікуванням від майбутньої зустрічі назвав розблокування Росією вирішення гуманітарних питань. Також, за його словами, на переговорах порушать питання необхідності дотримання “режиму тиші” на Донбасі.
Переговорник від РФ Дмитро Козак повідомив, що зустріч у Берліні має стати продовженням контактів, що були під час паризьких переговорів радників “Норманді”. Він зазначив, що сторони спробують “знайти розв’язки з усіх проблем, які не вирішені”.