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Сьогодні у Берліні відбудеться зустріч радників “нормандської четвірки”

Сьогодні у Берліні відбудеться зустріч радників “нормандської четвірки”

Київ • УНН

 • 23926 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні в Берліні відбудуться переговори в нормандському форматі. Радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини продовжать дискусію про врегулювання конфлікту на Донбасі через два тижні з минулої зустрічі, інформує УНН.

Деталі

Сьогодні у Берліні пройде черговий раунд переговорів у нормандському форматі. Його анонсували під час паризької зустрічі радників “четвірки” два тижні тому.

Як зазначається, збереться той самий склад учасників — політичні радники глав держав. Україну на переговорах представить Андрій Єрмак. Від Росії на зустрічі буде присутній Дмитро Козак, від Німеччини — Єнс Плетнер, від Франції — Еммануель Бонн.

Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання Мінських угод. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про незмінну позицію на переговорах і наголосив, що Україна не вестиме жодного прямого діалогу з ОРДЛО.

Міністр назвав завданням максимум зустрічі розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. А як мінімум — продовження роботи нормандського формату та планування нових зустрічей, що показало б намір Росії залишатися у дипломатичному треку відносин.

Заступник голови української делегації у ТКГ Андрій Костін головним очікуванням від майбутньої зустрічі назвав розблокування Росією вирішення гуманітарних питань. Також за його словами, на переговорах порушать питання необхідності дотримання “режиму тиші” на Донбасі.

Переговорник від РФ Дмитро Козак повідомив, що зустріч у Берліні має стати продовженням контактів, що сталися під час паризьких переговорів радників “Нормандії”. Він зазначив, що сторони спробують “знайти розв’язки з усіх проблем, які не вирішені”.

Нагадаємо 

Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

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