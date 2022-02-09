Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Зокрема, йтиметься про відкриття КПВВ та звільнення полонених. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
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Єрмак вважає, що однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи для подальшого просування в мирному врегулюванні і завершенні війни на Донбасі.
Українська сторона буде також пропонувати ініціативи щодо поліпшення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.
“Представники України будуть обов’язково піднімати питання про розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб і відкриття КПВВ на лінії розмежування”, — наголосив керівник Офісу президента.
Також він додав, що на сьогодні Україна є центром прийняття рішень з безпеки на європейському континенті та “має велику міжнародну підтримку”.
Нагадаємо
Після зустрічі радників “нормандської четвірки”, яка відбудеться 10 лютого у Берліні, є можливість для зустрічі лідерів країн “нормандського формату” (Україна, Росія, Німеччина та Франція).